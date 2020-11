Lazio-Juventus, segna Ronaldo ma i tifosi ‘incensano’ Cuadrado

La Juventus è passata in vantaggio all’Olimpico con il gol di Cristiano Ronaldo, ma i complimenti dei tifosi sono tutti per Cuadrado

Il lunch match di Serie A fra Juventus e Lazio è stato sbloccato dall’ennesima rete di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si conferma ancora una volta come l’arma in più per la squadra di Pirlo, giocatore fondamentale e devastante per apporto offensivo. Sui social, però, tutti i complimenti dei tifosi bianconeri sono per Juan Cuadrado. L’esterno colombiano sta giocando su livelli altissimi, unendo grande solidità in fase di copertura ad una pericolosità costante a livello offensivo. Ecco alcuni dei ‘Tweet’ dedicati dai tifosi della Juventus al ‘Panita’ Cuadrado.

SIIIIUUUUUUU!!!! Ma #Cuadrado ha è un mostro — Davide (@DaveRa1971) November 8, 2020

Ma che giocatore è Juan #Cuadrado? Un giocatore di cui non si può mai fare a meno — Susanna Gatto (@SusannaGatto4) November 8, 2020