In casa Juventus problemi fisici per Cristiano Ronaldo e Morata, ultime e dettagli sui calciatori che non sembrano preoccupare lo staff medico

Usciti malconci dalla gara odierna tra Lazio e Juventus, Cristiano Ronaldo e Morata non sembrano preoccupare lo staff medico bianconero. Il portoghese è stato sostituito per un problema alla caviglia destra, ma si tratta solo di una contusione e non di distorsione; lo spagnolo fa invece i conti con i crampi, nulla di particolare, dunque. Così, nelle prossime ore Ronaldo risponderà ugualmente alla convocazione del Portogallo e li saranno rivalutate le sue condizioni. Clicca qui per restare aggiornato.

