All’Olimpico bianconeri e biancocelesti pareggiano 1-1 nel match della settima giornata di campionato

LAZIO

Reina 6 – Non intercetta il cross di Cuadrado che porta al gol di Ronaldo. Ringrazia la traversa che nega la doppietta a Cr7. Grandi riflessi sulla punizione del portoghese. Bene nelle uscite.

Luiz Felipe 6,5 – Non commette errori e si concede un “sombrero” su Ronaldo. Personalità.

Acerbi 6 – In ritardo su Cr7 che ringrazia e segna. Quando Cataldi è marcato, imposta lui.

Radu 6 – Al rientro dopo l’infortunio. Non chiude su Cuadrado che crossa indisturbato. Si fa vedere nella metà campo avversaria. Dal 55’ Hoedt 5,5 – Schierato al centro della difesa, con Acerbi dirottato sul centro-sinistra.

Marusic 6 – Più attento a difendere che ad attaccare. Il suo sinistro a gire finisce lontano dallo specchio. Sfiora il gol con un colpo di testa nel finale.

Milinkovic 6,5 – Sale in cielo e serve un assist al bacio per Muriqi che manca l’appuntamento con il gol. Imponente.

Cataldi 6 – Ronaldo e Morata lo pressano, rendendogli la vita difficile. Inventa un paio di lanci interessanti. Combattente. Dal 76’ Akpa Akpro 6 – Entra subito nel vivo del match e rimedia subito un giallo.

Luis Alberto 6 – Senza Immobile non si esibisce nei lanci in profondità. Troppo arrendevole quando affronta Cuadrado che inizia l’azione del gol. Dal 77’ Pereira 5,5 – Qualche cross e nulla di più.

Fares 5 – Perde il contrasto con Cuadrado, preludio alla manovra del gol di Ronaldo. Spento. Dal 55’ Lazzari 6 – Occupa la corsia destra. Con il suo ingresso Marusic si sposta sulla sinistra. Attivo.

Correa 6,5 – Serpentine e qualità, ma poca concretezza. Prova l’iniziativa personale, trovando pronto Szczesny. Suo l’assist per Caicedo. Funambolo.

Muriqi 5 – Manca clamorosamente il tap-in vincente a porta vuota in spaccata. Sbaglia qualche stop di troppo. Spuntato. Dal 55’ Caicedo 7,5 – Tiene in apprensione la difesa bianconera e segna al 95’ il gol del pareggi.

S. Inzaghi 6 – Senza Strakosha, Leiva, Lulic e Immobile, schiera una formazione con diversi assenti, oltre Lulic e Radu. La sua squadra c’è.

JUVENTUS

Szczesny 6,5 – Sicuro tra i pali. Comanda il reparto arretrato. Si oppone a Correa e Marusic. Non può nulla su Caicedo.

Demiral 6,5 – Legge bene i filtranti degli avversari. Concentrato.

Bonucci 5,5 – Bene nel gioco areo. Controlla senza problemi Muriqi. Male alla fine su Caicedo.

Danilo 6 – Ordinato nel complesso. Perde in una occasione il duello aereo con Milinkovic. Graziato.

Cuadrado 7 – Suo l’assist e l’iniziativa sul gol del vantaggio juventino. Ruba palla e riparte. Spina nel fianco.

Rabiot 6,5 – Prova da fuori area senza metterci la forza. In crescita.

Bentancur 6,5 – Utile in entrambe le fasi di gioco. Ammonito per un fallo tattico su Luis Alberto. Sicurezza.

Kulusevski 6,5 – Ripiega fino in area di rigore quando bisogna copre. Prezioso. Dal 76’ McKennie 6 – Pochi minuti per incidere. Dà una mano in fase di non possesso.

Frabotta 6 – Telecomandato da Pirlo in panchina. Non si tira indietro.

Morata 6,5 – In pressing su Cataldi per limitare le fonti di gioco della Lazio. Duetta con Ronaldo e si rende pericoloso. Dall’87’ Bernardeschi s.v.

Ronaldo 7,5 – Impegna sempre la difesa della Lazio. Segna da pochi passi. Al posto giusto al momento giusto. Colpisce una traversa. Dal 75’ Dybala 6 – Gioca quasi da trequartista.

Pirlo 6,5 – Si sgola dalla panchina, dettando i movimenti a Frabotta. Mette in campo una squadra con le idee chiare.

Massa 6 – Gara sempre sotto controllo. La Lazio protesta per un tocco di mano da parte della barriera della Juventus su un calcio di punizione di Milinkovic: il Var non è intervenuto.

TABELLINO

Lazio-Juventus 1-1

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (dal 55’ Hoedt); Marusic, Milinkovic, Cataldi (dal 71’ Akpa Akpro), Luis Alberto (dal 77’ Pereira), Fares (dal 55’ Lazzari); Correa, Muriqi (dal 55’ Caicedo). A disposizione: Alia, Furlanetto, Armini, Patric, Pereira, Parolo, Djavan Anderson, Moro, Caicedo. All.: S. Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo Cuadrado; Rabiot, Bentancur, Kulusevski (dal 76’ McKennie), Frabotta; Morata (dall’87’ Bernardeschi), Ronaldo (dal 76’ Dybala). A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Arthur, Chiesa, Portanova. All.: Pirlo.

Arbitro: Massa (sez. di Imperia)

Reti: 15’ Ronaldo (J) 95’ Caicedo (L)

Note: Ammoniti: Cataldi (L), Bentancur (J), Akpa Akpro (L), Cuadrado (J)