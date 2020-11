Paulo Dybala attraversa un momento molto particolare, a livello fisico e contrattuale: ecco i dettagli del possibile accordo con la Juventus

In casa Juventus continua a tenere banco la questione del rinnovo di Paulo Dybala. I risultati sul campo in questo primo scorcio di stagione non hanno ancora convinto, Andrea Pirlo sta cercando la quadratura del cerchio e di certo il pareggio subito al 95′ contro la Lazio non aiuta. Sul banco degli imputati è finito anche l’argentino, colpevole di aver perso un pallone evitabile negli ultimi secondi di partita. Per la Joya è sempre attuale anche il rinnovo di contratto, in scadenza 2022, per cui non ci sono ancora novità. L’agente è stato a Torino per tutto il mese di ottobre, ma dalla Juventus non sono arrivate chiamate per fissare un incontro.

Come riporta ‘Tuttosport’, un incontro con Paratici potrebbe essere salutare in questi giorni, visto anche che Dybala non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale. Almeno a parole, la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme con un contratto ricco e lungo che lo legherebbe ai bianconeri fino al 2025. Proprio quando arriverebbe ai 10 anni di militanza, il che lo renderebbero bandiera e capitano sulle orme di Del Piero e Chiellini. Il deslderio comune c’è, ma non basta. Per prolungare il numero 10 chiede il raddoppio dei 7,3 milioni a stagione, inferiore solo a Ronaldo. Una cifra proibitiva per la Juventus, che vorrebbe fermarsi al massimo a 11-12 milioni. La situazione ora è in stallo anche per il ritorno di Antun in Sudamerica e i bianconeri vogliono anche ‘sfruttare’ le prestazioni non brillantissima di Dybala per trattare su cifre più basse.

Il suo futuro, spiega ‘Sportmediaset’, dovrebbe comunque decidersi nell’arco dei prossimi due mesi: in questo lasso di tempo Dybala dovrà riprendersi tecnicamente la Juventus, ma pure abbassare in parte le proprie pretese per arrivare al rinnovo. Se così non dovesse essere, l’ipotesi di un addio già a gennaio non sarebbe da escludere, col Real Madrid che non ha mai smesso di seguire il giocatore.

