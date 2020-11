Calciomercato Juventus, Pirlo non cambia idea | È fuori dal progetto

La Juventus non cambia la propria posizione riguardo a Khedira: il tedesco deve decidere se partire a gennaio o restare fuori rosa

L’apporto di Sami Khedira alla causa bianconero è sempre stato importante, quando non era impossibilitato da infortuni di sorta, ma adesso la sua avventura è arrivata al capolinea. Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus non ha cambiato di un centimetro la posizione presa questa estate: il tedesco è totalmente fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo. E allora all’ex centrocampista del Real Madrid si spalancano due possibilità: la prima è quella di partire nel mercato di gennaio, in cerca di una nuova avventura, e la seconda è quella di rimanere a Torino fino alla scadenza del contratto.

In quest’ultimo caso, però, non deve aspettarsi un suo utilizzo da parte della Juventus. Nonostante sia stato escluso solo dalla lista Champions, e non da quella per il campionato di Serie A, i bianconeri non hanno intenzione di considerarlo per questa stagione.

