VIDEO CM.IT – Inter-Juventus, che cosa sta succedendo a Conte e Pirlo

Tutto sulle difficoltà di Pirlo e Conte rispettivamente sulla panchina della Juventus e quella dell’Inter

Inter-Juventus, Che Cosa Sta Succedendo a Conte e Pirlo

Archiviata la 7/a giornata di Serie A, ora in pausa per le partite delle Nazionali, con Tommaso Lorenzin intervenuto ai nostri microfoni, prendiamo in esame due squadre, Inter e Juventus apparse in difficoltà in questo inizio di campionato. Sul banco degli imputati i due allenatori Antonio Conte e Andrea Pirlo. L’analisi relativa alle difficoltà dei due tecnici di nerazzurri e bianconeri.

