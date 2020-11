Inter, Nicola Amoruso all'Attacco: "Mi Aspetto Di Più Da VIDAL"

Nuovo stop per l’Inter nel match contro l’Atalanta. Nicola Amoruso alla Tv di CM.IT si è soffermato sul momento di Vidal

L’Inter non riesce a svoltare. Nuovo pareggio per la squadra di Antonio Conte, che ieri a Bergamo contro l’Atalanta non è riuscita a portare a casa i tre punti malgrado il vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Sul banco degli imputati il tecnico salentino, ma anche alcuni singoli che non stanno rendendo al meglio. Tra questi c’è Arturo Vidal, come analizzato Nicola Amoruso in esclusiva alla Tv di Calciomercato.it: “Mi sembra che, per come sta giocando in questo momento, sia un po’ compassato perché troppo lontano dalla porta. E’ un giocatore fermo: mi aspetto di più da un giocatore come Vidal”, le parole dell’ex attaccante.

