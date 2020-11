Calciomercato Inter, due nodi irrisolti | Centrocampo e punta

Nonostante la rosa dell’Inter sia più profonda dell’anno scorso appare comunque ancora incompleta. I nodi irrisolti del mercato

L’Inter di Antonio Conte non vive un momento idilliaco tra campionato e Champions. I nerazzurri infatti nonostante un mercato ricco di nuovi innesti continuano a palesare alcune difficoltà soprattutto dal punto di vista dei risultati. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ si sofferma in particolar modo sulla rosa a disposizione del tecnico salentino, più profonda rispetto al recente passato ma comunque ancora incompleta. Il club di Suning non è infatti riuscito a colmare tutte le lacune che aveva indicato l’allenatore. Il riferimento è in particolare alla mediana, vero nodo da sciogliere visto il mancato arrivo di Kante, argine che sarebbe servito davanti alla difesa viste le caratteristiche dei calciatori in rosa. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il secondo nodo è relativo all’attacco dove è tornato Pinamonti, che però non è alla pari dei compagni come testimonia la scelta di Conte di adattare Perisic. A gennaio saranno dunque questi i ruoli dove la dirigenza dell’Inter potrebbe andare ad operare.

