Calciomercato Inter, niente Real per Allegri | Le ultime CM.IT su Zidane

Il Real Madrid vive un momento complicatissimo. Il 4-1 subito contro il Valencia è solo l’ultima delusione di un avvio stagionale complesso, che ha visto i merengues cadere già contro Cadiz, Shakhtar e pareggiare in Champions con il Monchengladbach, mettendo a serio rischio la qualificazione agli ottavi.

L’immenso credito di Zinedine Zidane, costruito con i successi degli ultimi anni, sta per esaurirsi: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ipotesi di un esonero per il francese non è assolutamente da scartare se gli alti e bassi dovessero continuare anche nelle prossime settimane. Durante la sosta ovviamente, non sarà presa alcuna decisione, ma Florentino Perez e i suoi uomini stanno già studiando diverse alternative.

Real Madrid, Raul e Pochettino per la panchina: Ultime CM.IT

I nomi attualmente sul tavolo restano quelli di Raul, nuova soluzione interna, e quello di Mauricio Pochettino, che non ha mai nascosto la voglia di allenare i madrileni (ed è particolarmente simpatico ai tifosi per le sue passate dichiarazioni anti-Barça).

Perde posizioni, invece, la candidatura di Massimiliano Allegri, profilo che piaceva alla dirigenza spagnola. L’ex juventino continua ad essere accostato anche a un Inter che quest’anno, con Conte, stenta a decollare, e resta quindi in attesa di una chiamata.

Perez, intanto, con un eventuale addio di Zidane valuterebbe anche una piccola rivoluzione dei quadri dirigenziali, in vista di una nuova fase per il suo Real Madrid che immagina a partire dal 2021.

Guai, in ogni caso, a dare per spacciato Zizou: a fine ottobre il suo esonero è stato davvero vicino (dopo il ko con lo Shakhtar), ma proprio nel peggior momento fu capace di rialzarsi vincendo il Clasico. Non è stata la prima volta, e probabilmente, non sarà l’ultima…

