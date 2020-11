Calciomercato Barcellona, Pjanic-Inter: il retroscena

Il retroscena di Miralem Pjanic sull’Inter: il centrocampista del Barcellona ha una rivelazione di calciomercato

Miralem Pjanic all’Inter, un’opportunità che poteva diventare realtà come confessato dallo stesso centrocampista bosniaco. Ora al Barcellona, dove è approdato la scorsa estate dalla Juventus, l’ex calciatore della Roma ha rivelato un retroscena di mercato parlando a ‘Canal Plus’.

“Potevo trasferirmi al Bayern Monaco o all’Inter, ma non ritenevo fosse il momento giusto. Avrei potuto, inoltre, arrivare alla Juventus con due anni di anticipo, ma anche in quel periodo pensavo non fosse il momento adatto. Avrei corso il rischio di buttare due anni in un club dove giocavano titolari Pogba, Pirlo e Vidal“.

Dal passato al presente: l’inizio di avventura al Barcellona non è stato dei migliori con l’ex bianconero che sta trovando poco spazio: “Gioco nel miglior club del momento, in una squadra con lo stile di gioco che preferisco, ma non sono soddisfatto. Voglio essere il migliore e vincere grandi titoli”.