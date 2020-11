Calciomercato Inter, Antonio Conte a caccia della soluzione per i problemi dei nerazzurri: ritorna in auge un vecchio obiettivo

Antonio Conte ha replicato a muso duro a chi ha accusato lui e la sua Inter di non avere abbastanza mordente, dopo il pari con l’Atalanta. Ma il tecnico nerazzurro sa che serve qualcosa in più dal punto di vista del dinamismo, soprattutto in mezzo al campo. E non a caso, non è passato di moda il nome di Ngolo Kante. Il centrocampista francese sarebbe la soluzione maggiormente gradita dall’ex Ct della Nazionale per dare la svolta. Secondo il ‘Sun’, continua il forcing sul Chelsea, che per il momento però non molla. In più, anche il Real Madrid continua ad averlo nel mirino. Un testa a testa sul mercato, con i Blancos, che difficilmente potrà sfociare in effetti concreti già a gennaio viste le resistenze dei Blues. Ma la situazione va monitorata costantemente.

