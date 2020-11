Calciomercato Inter, Eriksen vicino all’addio: l’erede in Serie A

Calciomercato Inter, Eriksen appare ormai fuori dai piani dei nerazzurri: Ausilio ha già nel mirino il suo successore

Nel pareggio per 1-1 dell’Inter con l’Atalanta, non ha trovato spazio nemmeno da subentrato Eriksen. Una ulteriore prova del fatto che il danese sia un corpo estraneo nella squadra di Conte. L’addio a gennaio si fa sempre più probabile e la società starebbe anche aprendo alla possibilità di una cessione in prestito, fin qui sempre rigettata da Suning. Ma che potrebbe essere l’unica opzione in un mercato condizionato dalla pandemia. Numerosi estimatori per lui in Bundesliga (Bayern, Borussia Dortmund, Hertha Berlino) e al Psg. Intanto, Ausilio pensa già al sostituto: monitorato ieri molto da vicino Malinovskyi, che avrebbe le caratteristiche giuste per rimpiazzarlo.

