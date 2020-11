Eriksen potrebbe finire al Real Madrid a gennaio, con Isco all’Inter. Lo spagnolo in Italia piace anche alla Juventus

L’Inter continua a interrogarsi sul futuro di Christian Eriksen. Il danese è sempre più un corpo estraneo nello scacchiere di Antonio Conte e anche ieri è rimasto per tutti i 90 minuti della gara contro l’Atalanta in panchina, com’era successo anche martedì scorso in Champions con il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen in bilico: ritorno clamoroso, ipotesi scambio

Inter, conferme sullo scambio Eriksen-Isco col Real Madrid

Il futuro dell’ex Tottenham potrebbe essere già a gennaio lontano da Milano, con l’Inter che può pensare ad uno scambio con il Real per portare Isco alla corte di Conte come rivelato nei giorni scorsi da Calciomercatoweb.it. Indiscrezione questa confermata dalla trasmissione ‘Pressing’, con le due società che potrebbero intavolare un’operazione che veda coinvolti i due fantasisti. Isco – che in Serie A sarebbe monitorato anche dalla Juventus – sarebbe fuori dai progetti di Zidane ed è un profilo che piacerebbe a Conte, mentre Eriksen prima dello sbarco in Italia fu accostato a più riprese al Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO Amoruso: “Aspettate Conte. Eriksen non può giocare in Serie A”