Inter, Garlando replica a Conte: “Il vino non lo tolgo”

Inter, alle frasi stizzite di Conte ieri nel postpartita contro le critiche arriva la controreplica di Garlando, della ‘Gazzetta dello Sport’

Nuovo mezzo passo falso per l’Inter, che nonostante il vantaggio iniziale non è andata oltre l’1-1 con l’Atalanta. Solo una vittoria nelle ultime 8 gare ufficiali per i nerazzurri. Conte ieri ha risposto duramente alle critiche ricevute. Alle sue dichiarazioni (“Togliete il vino da tavola”) ha replicato, sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, il giornalista Luigi Garlando: “Sono tra coloro che hanno rilevato in lei e nella squadra meno furore rispetto al passato – scrive – Bevo con assoluta moderazione, ma il vino dalla tavola non lo tolgo, mister. E’ buono e fa bene. E poi lo sa: in vino veritas. Ne beva senza esagerare, restituisce buon umore e passione”.

