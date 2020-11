Antonio Conte ha parlato dopo il pareggio tra Atalanta e Inter e ha risposto alle critiche

Dopo il pareggio odierno tra Inter e Atalanta, Antonio Conte ha rilasciato alcune parole: “Non capisco cosa vuol dire la reazione che mi aspettavo dopo Madrid. A Madrid è stata una buona partita, siamo mancati a livello di risultato. Non mi aspettavo una reazione, quella partita mi è piaciuta – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Oggi abbiamo fatto lo stesso contro una squadra forte come l’Atalanta. Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita, sta mancando un po’ l’istinto killer per chiudere le partite”. Clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, 7a giornata | Frena ancora l’Inter. Roma, Mkhitaryan show

A chi lo critica dicendo che sembra meno determinato, Conte risponde: “Dico a queste persone di togliersi il vino dalla tavola. Il liquore e l’ammazzacaffè. L’Inter nel giro di un anno è tornata a essere una squadra della quale tutti hanno paura. Oggi c’era un trequartista mascherato come Barella. Dipende dalle caratteristiche di chi scende in campo. C’è chi vuole palla tra le linee e chi come Nicolò preferisce il centrodestra. Cerchiamo di sfruttare le qualità sue e quelle di tutti”.

CHIAVE TATTICA – “Chi sta perdendo la partita cerca di ribaltare la situazione. Con la Fiorentina saltarono tutti gli schemi e diventa difficile leggerla. Noi possiamo preparare la partita e poi ci sono delle situazioni che devono gestire i giocatori. Quando abbiamo preso il gol c’è stato un attimo di sbandamento. A volte bisogna fare di necessità virtù”.