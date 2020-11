Inter, Conte nel mirino | L’ex nerazzurro: “Mi avrebbero fucilato!”

Zenga ‘risponde’ a Conte all’indomani di Atalanta-Inter e della frase del tecnico nel post gara che continua a far discutere

Fa discutere l’Inter e ancor di più le dichiarazioni di Conte dopo il pareggio con l’Atalanta. Nello specifico la frase “togliete il vino dalla tavola” in risposta alle critiche riguardanti il poco furore della squadra e dello stesso tecnico salentino, sicuramente non più il Conte – tra pregi e difetti – che avevamo conosciuto fino alla scorsa stagione. Questa mattina, a ‘Radio Sportiva’, ha replicato a tono il grande ex nerazzurro Walter Zenga: “Se avessi detto io le parole che ha detto Conte sarei stato fucilato… ‘Togliete il vino’ è una frase che lascia il tempo che trova”.

Inter, Zenga: “Ecco cosa ho detto a Conte”

Zenga ha poi preso le difese dell’allenatore interista, per la cui successione è rispuntato Allegri: “Lo scorso anno gli ho detto che deve andare avanti per la sua strada, senza fare polemiche. Tutti vorrebbero vincere, è evidente che le pressioni che ha una squadra come l’Inter sono diverse da altre squadre. I risultati comunque si vedono alla fine, non è malvagio un pareggio in casa dell’Atalanta. Ci sono momenti nei quali produci tanto e raccogli poco. La squadra ti soddisfa, ma per dettagli non vinci. Poi ti basta una situazione di svolta, come accaduto lo scorso anno alla stessa squadra di Gasperini nel girone di Champions”.

