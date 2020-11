Calciomercato Inter, addio deciso a gennaio: possibile ritorno di fiamma

L’assenza di Lukaku sta pesando parecchio all’Inter, così come quella di un vice con caratteristiche da punta: a gennaio non è da escludere un ritorno di fiamma

Momento di appannamento per l’Inter, che non vince da quattro partite tra campionato e Champions League. A pesare particolarmente è di certo stata anche l’assenza di Romelu Lukaku, oltre che di una punta che lo potesse sostituire. Pinamonti ha poca esperienza in campo internazionale, Sanchez ha altre caratteristiche e non è al top della forma così Conte ha dovuto adattare Perisic in attacco, anche se con buoni risultati. Per questo a gennaio non è escluso che l’Inter torni sul calciomercato.

Tra i nomi sempre attuali sul taccuino dei nerazzurri c’è Olivier Giroud, che in estate sembrava molto vicino alla Serie A e invece ha rinnovato con il Chelsea. Una scelta di cui ora il giocatore si pente, dal momento che in questo inizio di stagione ha giocato una sola partita da titolare con appena 33 minuti in campionato. In Inghilterra e in Spagna rilanciano l’ipotesi piuttosto concreta di un addio a gennaio, anche per non perdere l’Europeo. Il francese vuole giocare e all’Inter avrebbe sicuramente più spazio viste le tante partite e la necessità di ruotare i giocatori.