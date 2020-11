Ancelotti sulla Juventus di Pirlo, il Napoli di Gattuso e il ritorno in Serie A

Carlo Ancelotti, manager dell’Everton, ha parlato della Juventus di Pirlo, di un possibile ritorno in Serie A e molto altro

Il suo Everton vive un momento di flessione, tre sconfitte consecutive, dopo un inizio di stagione sprint in Premier League. Ma Carlo Ancelotti, manager dei ‘Toffees’, guarda anche alla Serie A, alla Juventus di Pirlo in particolare. “Gli voglio dare un consiglio – le sue parole a ‘Tiki Taka’ – Se deve affondare, che lo faccia con le proprie idee e non con quelle degli altri“. In bianconero c’è uno dei tanti fuoriclasse allenati dal tecnico di Reggiolo, Cristiano Ronaldo: “Non è mai successo che gli dicessi di non giocare, perché è un giocatore più bravo degli altri. Non bisogna essere degli scienziati per capirlo”. Il più recente capitolo italiano è il Napoli, una storia finita male. Adesso, alla guida dei campani c’è il suo ex giocatore, Gennaro Gattuso: “Si è fatto le sue esperienze e mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro. Rino ha le capacità per farlo”. Mentre, su un possibile ritorno in Italia, Ancelotti glissa: “Comincio a diventare vecchiotto…“.

