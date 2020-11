Maurizio Sarri è ancora in attesa di risolvere ufficialmente il proprio rapporto con la Juventus per poi studiare le prossime mosse. Attratto dalla Roma

Tante critiche ma uno scudetto in tasca per Maurizio Sarri che l’anno scorso sulla panchina della Juventus ha comunque condotto Ronaldo e soci al successo finale. Ora l’ex allenatore del Napoli è in attesa di conoscere il proprio destino con un accordo ancora tutto da sciogliere con la società bianconera prima di lanciarsi in una nuova avventura. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

La prossima meta di Sarri potrebbe essere ancora in Serie A. Stando a quanto evidenziato da Luca Momblano Twitter, l’ex bianconero era particolarmente attratto dall’organico della Roma rispetto a quello della Fiorentina. A complicare la pista viola inoltre ci sarebbero inoltre rapporti freddi, se non pessimi, con Daniele Pradè per una vecchia storia gestita in malo modo in merito ad un suo possibile passaggio all’Udinese ai tempi di Empoli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Milan, ESCLUSIVO: radar in Brasile per l’attacco

Juventus, Morata: “Fa male leggere certe cose”. E sul ritorno all’Atletico Madrid…