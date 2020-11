I due club, insieme alla Lazio, si aggiungono ad una folta lista di club interessati all’attaccante del San Paolo Brenner

Rigenerato e sgrezzato dalla cura Fernando Diniz, il diamante di Brenner sta finalmente iniziando a brillare. Imbattuto in campionato dal 4 settembre del 2020, il San Paolo deve ringraziare anche lui, protagonista di un 2020 sempre in crescendo. Con 15 gol (e 3 assist) in 25 presenze stagionali, la punta ventenne è andata in rete ogni 94 minuti, calamitando su di sé le attenzioni di diversi club europei. Grazie a discendenze italiane nella linea materna, il giocatore potrebbe anche entrare in possesso del passaporto europeo, divenendo così maggiormente alla portata delle squadre a lui interessate.

Tra queste, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ci sono anche Arsenal, Ajax, Juventus, Lazio e Milan, che vanno ad aggiungersi al Psg, già da tempo sulle tracce del ragazzo. Sotto contratto con il tricolor paulista fino al 2022, il giocatore ha una clausola per l’estero pari a circa 50 milioni di euro, ma una sua partenza in estate può materializzarsi anche a cifre più basse.