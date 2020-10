Fresco di primo contratto da professionista, Gabriel Veron ha calamitato su di sé le attenzioni di Juventus e Napoli, ma non solo

In gol nel 5-0 di questa notte contro il Tigre, Gabriel Veron ha trovato la sua prima rete in Coppa Libertadores, confermandosi come uno dei migliori del Palmeiras. Reduce dalla firma sul primo contratto da professionista fino al 2025 e con clausola rescissoria da 60 milioni di euro, l’attaccante esterno era stato seguito da Juventus, Milan e Roma nel Mondiale Under 17 del 2019 e il suo nome non è scomparso dai radar dei maggiori club europei. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, anche di recente Juve e Napoli hanno chiesto informazioni sul talento diciottenne.

Autore di 3 gol e un assist in 12 apparizioni in campionato, il ragazzo piace anche a Barcellona, Lione, Manchester City, Rennes e Siviglia. Ad oggi, tuttavia, pur confermando l’esistenza di sondaggi europei per il proprio tesserato, la dirigenza paulista non ha ancora avviato alcuna trattativa ufficiale. L’idea di base delle squadre italiane, d’altronde, è quella di fare un tentativo soprattutto in vista dell’estate del 2021.