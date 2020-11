Alvaro Morata è la grande sopresa e trascinatore di questa Juventus: ecco le sue parole dal ritiro della nazionale

È Alvaro Morata il vero trascinatore di queste prime settimane della stagione della Juventus. L’acquisto dello spagnolo in estate ha fatto storcere il naso a molti, ma le prestazioni sul campo e i gol pesanti gli stanno dando ragione. Il classe ’92 è tornato anche in anzionale: “È l’obiettivo di qualsiasi giocatore, si lavora per questo e fa male vedere le partite dalla tv. Una delle poche cose che mi mancano è vincere con la Spagna, sarebbe stato duro non tornare soprattutto nell’anno dell’Europeo”, ha detto a ‘El Partidazo de Cope’.

Morata: “Juventus soluzione migliore. Atletico? Mai dire mai…”

Morata è tornato anche sull’arrivo alla Juventus, in prestito dall’Atletico Madrid: “Ognuno ha le proprie opzioni e in quel momento la cosa migliore era andare alla Juventus e anche il club deve trovare la soluzione migliore. Fa male leggere certi titoli che si prendono gioco del fatto che sono grato ai club in cui ho giocato. Si ha sempre un squadra da quando si piccoli e io sono e sarò dell’Atletico. Voglio che sia molto chiaro che sono grato all’Atletico”. I Colchoneros sono sempre al centro dei pensieri: “È difficile da spiegare. Mi dà fastidio che tutto quello che dico debba fare notizia, non ho mai detto che stavo male all’Atletico. Simeone merita tutto il mio rispetto. Mia moglie non ne può più di vedere così tante partite dell’Atletico e festeggiare i gol.

I gol annullati con la Juventus: “Ce ne sono stati tanti in poco tempo. Contro il Barcellona ho fatto una grande partita e la gente è rimasta ai fuorigioco. Anche nel terzo Busquets mi ha detto che pensava non fosse offside. Rapporto con Simeone? È ottimo, gli auguro il meglio. Non si sa mai se ci rincontreremo e indosserò di nuovo la maglia dell’Atletico Madrid. Adesso sto molto bene e sono sereno, ma non si sa mai. Speriamo vadano bene e vincano il campionato, li vedo anche meglio di Real e Barcellona”. Morata conclude: “Non ho nessun rancore con il Real, anche perché se non avessi giocato lì non sarei andato alla Juve o all’Atletico. Joao Felix? Bastano un paio di allenamenti per capire quanto è forte, solo lui può mettersi un limite”.