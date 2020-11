Juventus, Deschamps: “Pogba non può essere felice allo United”

Il CT della Francia riaccende le voci di mercato su Pogba: “Non può essere soddisfatto della situazione nel suo club”

Dal momento in cui ha lasciato la Juventus, le voci di un possibile ritorno di Paul Pogba in bianconero non si sono mai placate. Ora, ci ha pensato il CT della Nazionale francese a rinvigorire il fuoco della speranza nei bianconeri, esternando le difficoltà del centrocampista transalpino con il Manchester United. In conferenza stampa, infatti, Didier Deschamps a proposito di Pogba ha dichiarato: “Nel suo club sta vivendo una situazione che non gli permette di essere felice. Non può nemmeno essere soddisfatto di quanto gioca e della sua posizione in campo”.

Difficile trovare la ricetta giusta per riportare la carriera di Pogba sui binari giusti, sulla strada abbandonata a Torino, dove ha espresso il suo meglio. Il campione del mondo è legato al Manchester United fino al 30 giugno del 2022, ma un suo addio anticipato ai ‘Red Devils’ non è da escludere. Un ritorno in bianconero però, nonostante l’interesse sia presente, non sembra uno scenario dalla facile realizzazione.

