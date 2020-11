Si attende per i prossimi giorni la decisione della Corte sportiva d’appello della FIGC sul ricorso del Napoli avverso il 3-0 a tavolino comminato per il match non disputato contro la Juventus

È terminato da pochi minuti il dibattimento, alla Corte sportiva d’appello Nazionale, del ricorso presentato dal Napoli avverso il 3-0 a tavolino comminato per non essersi presentati a Torino per la sfida contro la Juventus in programma il 4 ottobre scorso. Queste le parole dell’Avvocato Mattia Grassani, legale che rappresenta la società di Aurelio De Laurentiis in questa controversia, a ‘Kiss Kiss Napoli’. “Qualunque altra situazione, dalla Serie A alla C, non si è conclusa sullo 0-3 a tavolino. Le Asl hanno avuto potere anche sul Potenza, sul Palermo. Dalla sentenza uscirà anche la credibilità del sistema sportivo. Il mancato accoglimento del nostro ricorso rischierebbe di compromettere la regolarità del campionato. Il Napoli non ha fatto altro che adeguarsi a provvedimenti delle autorità, il calcio non può vivere al di fuori della società, i medici sociali non possono violare plurimi provvedimenti. Gli ultimissimi accadimenti rappresentano una pletora di situazioni in cui ventiquattro partite di calcio professionistico sono state rinviate dalle Leghe competenti, l’unica che pervicacemente ha messo in calendario la partita nonostante due richieste di rinvio ha sbagliato e il giudice sportivo ha sbagliato seguendo quest’errore. Perciò abbiamo fiducia sull’esito positivo del nostro ricorso che rappresenterebbe il ripristino dell’etica sportiva”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus-Napoli, resta il 3-0 a tavolino: le ultime di CM.IT