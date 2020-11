Calciomercato.it ha intervistato Sergiy Serebrennikov, uno degli agenti di Ruslan Malinovskyi. Di recente il centrocampista ucraino è stato accostato all’Inter

Da un solo anno in Italia, il valore di Ruslan Malinovskyi si è quantomeno raddoppiato rispetto ai circa 13 milioni spesi nell’estate del 2019 per strapparlo ai belgi del Genk. Quasi subito il trequartista ucraino è diventato un giocatore importante dell’Atalanta di Gasperini, realizzando ben 9 gol e 7 assist nella sua prima stagione conclusa con all’attivo 44 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Il 27enne cresciuto nello Shakhtar Donetsk ha cominciato bene anche la sua seconda annata a Bergamo, già caratterizzata da 9 presenze e 2 assist. “La sua avventura a Bergamo prosegue molto bene – ha esordito in esclusiva a Calciomercato.it Sergiy Serebrennikov, uno degli agenti agenti dell’ucraino – Quest’anno e nella scorsa stagione ha fornito prestazioni di grande livello e sicuramente può crescere ancora”.

Calciomercato, agente Malinovskyi a CM.IT: “Inter grande club. Cessione a gennaio, vi spiego”

Diversi club sono ovviamente sulle tracce di Malinovskyi. Un po’ a sorpresa anche l’Inter, coi nerazzurri che valuterebbero il suo profilo (e non solo) in caso di cessione di Eriksen: “L’Inter è senz’altro un grande club, ma dell’interesse nei confronti di Ruslan l’ho appreso dai giornali – ha risposto Serebrennikov smentendo contatti con il club targato Suning – Adesso deve pensare solo al campo e alla sua esperienza con l’Atalanta. A gennaio potrebbe partire in caso di un’offerta importante? Il calcio è business, quindi non si può escludere nulla, ma ci tengo a dire che fa già parte di un progetto molto valido nonché di una società organizzata e di spessore”.

