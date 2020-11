Inter, brutte notizie dall’Argentina | Problemi fisici per Lautaro Martinez

Ancora problemi fisici per Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter non ha lavorato in gruppo oggi con la Nazionale argentina

Brutte notizie per l’Inter dal ritiro della Nazionale argentina. Secondo quanto rivelato da ‘TyC Sports’, infatti, Lautaro Martinez, nel corso del secondo allenamento agli ordini di Lionel Scaloni, ha riportato ancora fastidi muscolari alla coscia destra e non ha potuto lavorare con i compagni.

L’allenatore non ha intenzione di rischiare la punta per il match contro il Paraguay e tenterà di recuperarlo per la sfida di martedì prossimo contro il Perù. Come il nerazzurro, anche Otamendi, Tagliafico e Pereyra hanno svolto lavoro differenziato, mentre giungono segnali positivi da Leo Messi.

