L’Inter deve risolvere la grana Eriksen, che sembra comunque destinato a lasciare Milano: due i possibili sostituti, entrambe dalla Serie A

L’Inter è reduce da un filotto di quattro partite senza vittoria, in cui ha dovuto fare a meno di Lukaku e nuovamente ha lasciato in naftalina Eriksen. Il rapporto tra il danese e Antonio Conte non è mai sbocciato, per usare un eufemismo, e tutte le strade sembrano portare a un’unica conclusione. L’ex Tottenham, arrivato a gennaio per 27 milioni con 7,5 d’ingaggio (fino a 10 con i bonus), ha parecchi estimatori in diversi campionati. In estate ci sono stati degli approcci con Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Hertha Berlino, anche il PSG ci pensa.

Calciomercato Inter, Malinovskyi e De Paul possibili eredi di Eriksen

Come riporta ‘Tuttosport’, l’Inter cercherà di cederlo a titolo definitivo e qualcosa forse si sta muovendo. Questo perché Ausilio avrebbe intensificato l’opera di scouting sul possibile sostituto: parliamo di Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta. Il preferito dei nerazzurri, però, resta Rodrigo De Paul che aveva già bloccato un anno fa prima delle richieste dell’Udinese. Discorso simile nell’ultima sessione, ora potrebbe essere la volta buona ma su di lui c’è anche la Juventus. L’Inter dal canto suo potrebbe anche offrire Pinamonti come contropartita per alleggerire la spesa, ma in ogni caso il primo passo sarà la cessione di Eriksen.