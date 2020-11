Calciomercato Inter, Vieri: “Ecco chi prenderei come vice Lukaku”

L’ex bomber Bobo Vieri ha voluto consigliare l’Inter per il prossimo mercato: “Come vice Lukaku prenderei Caicedo”

La stagione dei nerazzurri non è iniziata nel migliore dei modi: la squadra fatica a macinare gioco ed anche i risultati non sono ancora ottimali. Una delle lacune che si sono palesate in questo inizio stagione è la mancanza di un vice Lukaku. Quando è mancato il bomber belga, la compagine di Antonio Conte è sembrata perdere il faro davanti e la sensazione di smarrimento è stata forte. Nel corso di una diretta sul proprio profilo ‘Instagram’, Bobo Vieri ha voluto consigliare l’Inter per il prossimo mercato: “Io come vice Lukaku prenderei Felipe Caicedo“.

L’attaccante della Lazio, sempre più specialista della zona cesarini, ha dimostrato di saper accettare ed interpretare al meglio il ruolo di dodicesimo uomo. Una posizione che in casa inter manca e che, invece, farebbe molto comodo. Il consiglio del re dei bomber in futuro potrebbe tramutarsi in un’idea di mercato per Marotta, intanto però Caicedo continuerà a tenerselo stretto Simone Inzaghi.

