Inter, Mazzola duro: “Non si tira mai in porta. Non salvo nessuno!”

Una sola vittoria nelle ultime otto partite, con cinque pareggi e due sconfitte. È il magro bottino dell’Inter di Antonio Conte fino alla sosta per le Nazionali. I nerazzurri sono attualmente ultimi nel girone di Champions League e settimi in campionato a -5 dal Milan. Una prima parte di stagione ben lontana dalle aspettative, che Sandro Mazzola ha commentato così a ‘Rai Radio 1′: “L’Inter non la vedo tanto bene. Sono un po’ preoccupato, forse non hanno ancora trovato il sistema giusto per giocare: sono sempre lì a passarsela, ma poi non si tira mai in porta”.

Inter, Mazzola preoccupato: “Ma a Conte va dato tempo”

L’ex capitano e storica bandiera nerazzurra è piuttosto critico: “In questo momento non salvo nessuno, neanche Lukaku, che mi è sempre piaciuto. Anche lui, che dovrebbe trascinare gli altri, non sta facendo tanto bene. Se Conte ha delle colpe? Calma, Conte prima o poi arriverà, dategli tempo”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Fiducia, dunque, almeno all’allenatore. L’Inter si giocherà una grande fetta di stagione già alla ripresa di campionato e Champions.

