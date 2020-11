Calciomercato Inter, esonero Conte | La decisione di Marotta

La sosta per le Nazionali è l’occasione per tutti i club di fare un primo bilancio della stagione e valutare eventuali cambi in panchina. Tra gli allenatori in bilico c’è Antonio Conte, protagonista di un avvio al di sotto delle aspettative alla guida dell’Inter, settima in campionato e ultima nel girone di Champions League. L’AD nerazzurro Beppe Marotta ha preso una decisione sul suo esonero… CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE SU INTERLIVE.