SONDAGGIO CM.IT – Inter, Eriksen merita una nuova chance

L’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it. Inter, nessun sostituto di Eriksen: il danese merita un’altra occasione

Arrivato a gennaio come uno dei colpi più importanti di tutto il panorama europeo, fino ad ora Christian Eriksen non ha certamente reso quanto ci si aspettasse. Il danese continua ad essere un rebus in casa Inter, ma dal sondaggio che Calciomercato.it ha proposto ai propri utenti Twitter, il danese meriterebbe un’altra chance. Lo afferma il 43,4% dei votanti, secondo cui sarebbe troppo prematuro bocciare l’ex Tottenham. Per li 31% invece la scelta giusta sarebbe puntare su Rodrigo De Paul come nuovo profilo. Il 17,1% ritiene invece che il nome giusto su cui puntare sarebbe quello di Malinovskyi dell’Atalanta, mentre soltanto l’8,5% pensa che sarebbe giusto puntare su qualcun altro che non sia né l’argentino né l’ucraino.

