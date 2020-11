Mario Balotelli si sta allenando con il Franciacorta, club lombardo militante in Serie D. Il Ds Bianchini lo vedrebbe bene sia all’Inter che al Milan

Che fine ha fatto Mario Balotelli? L’ultima apparizione è televisiva, al ‘Grande Fratello’. Ma grazie a Eugenio Bianchini, direttore sportivo del Franciacorta, abbiamo scoperto che l’ex ‘Bad Boy’ e grande promessa – mantenuta solo in minima parte – del calcio italiano si sta ora allenando proprio con il club lombardo militante in Serie D. “E’ sempre al campo un’ora prima dell’inizio della seduta – ha svelato proprio Bianchini ai microfoni di ‘Fanpage.it’ – Ha scelto di venire da noi tramite l’amicizia che lo lega a Bertazzoli, nostro giocatore. Il Franciacorta lo aveva già ospitato e io stesso lo conosco da cinque anni per aver avuto suo fratello Enock (ora al ‘GFVip’, ndr) al Ciliverghe”.

Calciomercato, Bianchini: “Balotelli-Bologna, scintille con Mihajlovic”. Poi lo ‘consiglia’ a Inter, Milan e Fiorentina

Dopo la fallimentare, l’ennesima, esperienza al Brescia, conclusasi peraltro in modo burrascoso, Balotelli ha forse (ma forse…) voglia di rilancio in una piazza importante. Stuzzicato sull’argomento, il Ds del Franciacorta sostiene di vederlo bene al Bologna, “Anche se potrebbero esserci scintille con Mihajlovic“, ma soprattutto in una tra Inter e Milan. Nella prima è esploso e vinto tutto quel che c’era da vincere, della seconda si è sempre dichiarato un tifoso e ci ha giocato in due periodi diversi della carriera: “Volendo potrebbe andare come vice Lukaku oppure come vice Ibrahimovic. Se Mario decide di fare sul serio, con le motivazioni e gli stimoli giusti, queste potrebbero essere piazze giuste per lui – le parole di Bianchini che in conclusione tira fuori pure la Fiorentina – Anche con Prandelli a Firenze lo vedrei bene”.

