Il Milan cerca rinforzi importanti in vista di gennaio, ma alcuni obiettivi vicinissimi la scorsa estate rischiano di complicarsi terribilmente

Con cinque gol subiti e un solo punto conquistato nelle ultime due uscite in Europa e in Serie A, il Milan sta vivendo il primo momento di appannamento dal ritorno in campo post lockdown. In estate, il club rossonero ha fatto un mercato importante, ma il mancato arrivo di un difensore centrale ha protratto per diversi mesi la penuria di interpreti del ruolo. Oltre alla retroguardia, però, la dirigenza non perde di vista anche gli altri reparti della squadra. Per quanto riguarda la trequarti, il grande obiettivo resta Dominik Szoboszlai, ma le ultime notizie provenienti dalla Germania sono piuttosto allarmanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un poker per gennaio | La lista di Maldini

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, bomber nel mirino | Contatti con Raiola! Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, Szoboszlai vicino al Lipsia

Secondo ‘Sport Bild’, infatti, il talento del Salisburgo sarebbe davvero molto vicino al Lipsia. Il quotidiano tedesco parla di passi molto concreti per un trasferimento alla società consorella sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Nulla da fare, dunque, per i rossoneri che, insieme ad Arsenal, Juve e Napoli si erano da tempo messi sulle tracce del 20enne ungherese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter e Milan, colpo di scena targato Raiola