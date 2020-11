Rappresentante di molti grandi giocatori, Mino Raiola si sarebbe di recente separato da uno dei suo assistiti dopo meno di un anno

Molto attivo in Italia per i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic, ma non solo, Mino Raiola non perde di vista anche gli altri suoi assistiti, sparsi un po’ per tutto il mondo. Una scuderia molto nutrita della quale non farebbe più parte, secondo le informazioni di ‘ESPN’, Jesse Lingard. Accostato in estate anche a Inter e Milan, il ventisettenne inglese avrebbe deciso di affidarsi alla famiglia, chiudendo il rapporto con Raiola che era nato a inizio 2020. Sul contratto in scadenza a giugno 2021, è presente un’opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione che il Manchester United non ha ancora attivato.

