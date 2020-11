Il Milan, capolista della Serie A, guarda alla finestra invernale per rafforzare la difesa e non solo. Gli obiettivi dei rossoneri

Il Milan guarda tutti dall’alto durante la sosta per le Nazionali. La squadra di Pioli comanda la classifica, con i tifosi del ‘Diavolo’ che iniziano a sognare qualcosa in più del quarto posto, obiettivo dichiarato della società di Via Aldo Rossi per tornare in Champions League nella prossima stagione. Intanto non si ferma l’opera di rafforzamento della dirigenza, con Maldini e Massara al lavoro principalmente per portare alla corte di Pioli un nuovo difensore a gennaio. Elliott ha messo a disposizione un budget da 15 milioni di euro, che può salire eventualmente in base alle occasioni che si presenteranno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO Luciani su Radulovic: “Ricorda Shaqiri”

Milan, Kabak resta in pole per rinforzare la difesa

L’obiettivo numero uno della lista del Milan – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – resta Kabak dello Schalke 04, già inseguito la scorsa estate. Il club tedesco può calare le sue pretese per il 20enne turco, valutato 20 milioni. Stesso prezzo di Lovato, rivelazione con la maglia del Verona e inseguito anche dalle altre big di Serie A. Il baby centrale italiano rappresenta la prima alternativa a Kabak. Ma non solo il reparto difensivo. Il Milan a centrocampo continua a guardare con attenzione anche a Szoboszlai del Salisburgo, che può essere liberato versando nelle casse degli austriaci la clausola da 25 milioni. E per l’attacco, infine, piace il figlio d’arte Marcus Thuram, in evidenza con il Borussia Mönchengladbach tra Bundesliga e Champions. Prezzo del cartellino 30 milioni di euro, anche se la concorrenza pare agguerrita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, bomber nel mirino | Contatti con Raiola! Cifre e dettagli