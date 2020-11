Calciomercato Milan, ESCLUSIVO Luciani su Radulovic: “Ricorda Shaqiri”

Andrea Luciani ha parlato del futuro di Andrija Radulovic, talento della Stella Rossa, accostato anche al Milan

Collaboratore dell’agente Andrea Pastorello alla P&P Sport Management, Andrea Luciani, ospite di Terzo Tempo di Calciomercato.it in diretta sui nostri canali social, ha commentato l’attuale situazione di calciomercato, in vista della finestra di gennaio, soffermandosi su Andrija Radulovic, talento della Stella Rosa sul quale si sono già posati gli occhi delle maggiori squadre europee.

“Classe 2002, è un trequartista mancino. L’agenzia lo ha preso tramite Dusan Basta. Con l’ex calciatore della Lazio si è instaurato un rapporto magnifico: abbiamo deciso di iniziare un percorso di scouting in Serbia, acquisendo la rappresentanza per l’Europa, in collaborazione con il proprio agente di Radulovic, un talento che si è messo in mostra nella Youth League, facendo gol al Tottenham“.

“La Stella Rossa ci sta credendo molto – ha aggiunto Luciani – : ci sono stati degli accostamenti, tempo fa era uscita anche la notizia che il Milan lo stesse seguendo. Per adesso, però, deve rimanere con i piedi per terra, perché si alterna ancora tra prima squadra e Primavera. La pandemia ha causato un rallentamento perché la scorsa estate lo Schalke 04 e il Valencia avevano chiesto informazioni, ma spendere una cifra anche importante per un giovane, con la crisi è più difficile. Mi fa pensare a Berardi, a Politano e soprattutto a Shaqiri: Andrija ha le caratteristiche dello svizzero ex Inter”.