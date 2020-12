Dalla Spagna rispunta una clamorosa suggestione relativa a Paulo Dybala: maxi affare col Barcellona

Paulo Dybala ha deluso anche nella sfida esterna pareggiata contro il Benevento. L’attaccante argentino, che ha iniziato in sordina questa stagione complice anche un infortunio, sembra l’ombra di se stesso. Un solo gol all’attivo tra coppa e campionato e tanta fatica a trovare posto da titolare alle spalle del meglio amalgamato duo composto da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Una situazione ostica che unita ai problemi col rinnovo getta ombre sul prossimo futuro della ‘Joya’.

Calciomercato Juventus, Dybala erede di Messi: il Barcellona tenta lo scambio

L’asse tra Juventus e Barcellona potrebbe scaldarsi nuovamente dopo l’affare Pjanic-Arthur della scorsa estate. Stando a quanto sottolineato dal portale ‘Don Balon’ lo stesso Dybala potrebbe essere il sostituto perfetto di Leo Messi. Su di lui anche il PSG oltre al City e ai blaugrana che potrebbero mettere sul piatto la carta vincente. Il club catalano non ha infatti liquidità per affrontare un maxi trasferimento ma tra i pezzi sacrificabili ha Philippe Coutinho che potrebbe diventare protagonista di uno scambio con la società di Agnelli per arrivare alla ‘Joya’.

Riflessione aperta anche in casa Manchester City con Pep Guardiola che potrebbe mettere eventualmente sul tavolo il portoghese Bernardo Silva, connazionale di CR7. La Juve dal canto suo riflette anche sul futuro di de Paul per una sorta di due per uno per sostituire al meglio Dybala.

