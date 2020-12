La Juventus va a caccia di un nuovo attaccante di scorta da regalare a Pirlo a gennaio. Da Giroud a Marega, tutti i profili

L’assenza di Cristiano Ronaldo a Benevento ha pesato parecchio in casa Juventus. La squadra di Pirlo non è andata oltre l’1-1 e ha palesato evidenti difficoltà offensive in quasi tutte le gare saltate quest’anno dal fenomeno portoghese. L’unico in grado di offrire un contributo importante in zona gol al di la di CR7 è stato Alvaro Morata, che salterà però almeno la prossima sfida di campionato per squalifica. L’organico di Pirlo non presenta al momento altre soluzioni nel ruolo di centravanti puro e dunque a gennaio Paratici e soci potrebbero tornare alla carica su un numero 9 di scorta.

Calciomercato Juventus, da Giroud a Milik: caccia al centravanti di riserva

A gennaio sarà un mercato di affari low cost e tra questi potrebbe esserci l’idea Olivier Giroud, chiuso al Chelsea e che dall’Inghilterra danno in contatto anche con i bianconeri, dopo essere stato in passato avvicinato all’Inter come vice Lukaku. Il francese non è però l’unica ipotesi estera. Altre piste potrebbero essere il connazionale Kevin Gameiro che non sta vivendo un grande inizio di stagione a Valencia ed ha il contratto in scadenza 2021. Situazione simile anche per il 29enne Marega del Porto che per caratteristiche fisiche potrebbe rivelarsi un’arma in più a gara in corso. Chiude il quadro Arkadiusz Milik, sempre in rotta con il Napoli ed in attesa di capire se riuscirà a cambiare squadra già a gennaio oppure dovrà aspettare giugno con la naturale scadenza contrattuale.

