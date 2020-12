Da Rugani e De Sciglio fino a Douglas Costa: ecco rendimento e statistiche dei calciatori di proprietà della Juventus attualmente in prestito

Rugani al Rennes, De Sciglio al Lione, Douglas Costa al Bayern Monaco e non solo: negli ultimi giorni di calciomercato la Juventus ha concluso diverse cessioni in prestito, principalmente all’estero ma anche in Serie A. È il caso ad esempio di Luca Pellegrini e Marko Pjaca. Ecco rendimento, statistiche e come stanno andando i giocatori ancora di proprietà del club bianconero attualmente in prestito.

Calciomercato Juventus, prime soddisfazioni per Douglas Costa | Avvii da incubo per Rugani e De Sciglio

Chi sta facendo meglio in questa prima parte di stagione è sicuramente Douglas Costa. L’esterno brasiliano è sì una riserva nel Bayern Monaco campione d’Europa, ma è quasi sempre impiegato da Flick e ha già collezionato un gol e due assist in 11 presenze, per un impiego di 401 minuti. Avventure francesi per il momento da dimenticare, invece, per Daniele Rugani e Mattia De Sciglio: il primo, fermato da un infortunio muscolare, ha finora collezionato solo 2 presenze con la maglia del Rennes, mentre il terzino solo 4 con quella del Lione, tutte da subentrato. Sono rispettivamente 107 e 75 minuti di impiego per i due difensori, in una prima parte di stagione assolutamente da dimenticare.

Juventus, da Romero a Pellegrini: l’analisi dei prestiti in Serie A

In assoluto, il giocatore della Juventus in prestito più impiegato e che sta andando oltre le aspettative è Cristian Romero. Il difensore argentino, che contro il Midtjylland ha anche trovato il primo gol con la maglia dell’Atalanta, è ormai il titolare al centro della difesa a tre di Gasperini e con ben 833 minuti è tra i più impiegati nella rosa nerazzurra. Infine, primi mesi tra alti e bassi per i bianconeri prestati al Genoa: Perin, Pellegrini e Pjaca sono tutti stati fermati dal Covid, con l’attaccante croato in particolare che sta facendo fatica dopo l’ottimo impatto di inizio stagione con il gol realizzato contro il Crotone.

