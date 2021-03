Continuano a rincorrersi i rumors sul futuro di Erling Haaland, nei desideri anche della Juventus nel prossimo mercato estivo

Le big d’Europa si fanno la ‘guerra’ per Erling Haaland, a più riprese accostato anche alla Juventus in Serie A. Il bomber norvegese, che sta continuando a segnare gol a grappoli con la maglia del Borussia Dortmund, avrebbe però una sua preferenza: la Liga spagnola. L’ex Salisburgo è un obiettivo sensibile in Premier League, ma preferirebbe lo sbarco in Spagna nel Real Madrid o al Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Haaland avrebbe in questo senso avvertito anche il Borussia delle sue intenzioni di lasciare il club tedesco e tentare una nuova avventura in una big del vecchio continente come scrive ‘Deportes Cuatro’. Lo stesso centravanti classe 2000, assistito da Mino Raiola, avrebbe rivelato al sodalizio di Dortmund di aver aver acquistato anche una casa in Spagna, precisamente a Marbella. Real e Barça sarebbero quindi in cima ai desideri di Haaland, anche se non sarà impresa facile convincere il Borussia a cedere il suo gioiello la prossima estate.

Il baby norvegese ha una clausola da 75 milioni di euro vada però a partire dal 2022 e la compagine di Bundesliga lo valuterebbe circa 180 milioni di euro per dare il via libera alla cessione il prossimo giugno.