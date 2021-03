Calciomercato Juventus, futuro Haaland | Raiola ‘pentito’, l’annuncio

Calciomercato Juventus, Raiola torna a parlare di Haaland: dichiarazioni che lasciano presumere l’addio al Borussia Dortmund

Il rendimento di Erling Haaland, anche in questa stagione, è semplicemente stratosferico. 31 reti in 33 presenze stagionali in tutte le competizioni con la maglia del Borussia Dortmund, l’attaccante norvegese si conferma uno dei crack del prossimo decennio a livello europeo e mondiale. A non ancora 21 anni, gli occhi di tutte le più grandi squadre sono su di lui. Lo sogna anche la Juventus, la concorrenza è folta ma i bianconeri vogliono farsi trovare pronti quando il giocatore deciderà di lasciare il club tedesco. Eventualità che, stando alle ultime dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, si sta avvicinando a grandi passi.

Calciomercato Juventus, Raiola prepara l’addio di Haaland al Borussia Dortmund: l’indizio

Il procuratore del bomber, intervistato da ‘The Athletic’, si prepara già a una sua partenza dalla sua attuale squadra. Spiega infatti: “E’ un giocatore che già a questo livello può trasferirsi dove vuole. E poteva farlo già l’anno scorso. Forse sono stato troppo prudente l’anno scorso quando ho deciso di accettare la proposta del Borussia Dortmund invece di quella di un’altra squadra. Ci sbagliavamo tutti su di lui, sta facendo le cose molto più velocemente di quanto immaginavamo. E’ in anticipo sui programmi. Vedremo cosa succederà. A volte il miglior interesse del giocatore non è nel muoversi quando tutti dicono che deve muoversi, ma farlo quando tutti dicono che deve restare”. Dichiarazioni enigmatiche, che però, conoscendo il personaggio, preludono a veri e propri fuochi d’artificio in estate. Haaland sarà probabilmente il pezzo più pregiato in vendita nella sessione di calciomercato. Chi la spunterà?