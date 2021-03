Calciomercato Juventus, futuro Haaland-Mbappe | Doppia mossa Real

La Juventus è da mesi ormai accostata a Erling Braut Haaland. L’attaccante sembra sempre più deciso per quanto riguarda il suo futuro, ma attenzione al doppio colpo

La Juventus sembra sempre più intenzionata a rivoluzionare la sua rosa nella prossima stagione. I bianconeri, in particolare, potrebbero tentare dei grandi colpi in attacco per aprire un nuovo ciclo. Uno dei nomi maggiormente desiderati dai tifosi e accostati alla Vecchia Signora negli ultimi mesi è sicuramente quello di Erling Braut Haaland. La punta del Borussia Dortmund, però, sono sicuri in Spagna, sembra avere un destino decisamente diverso.

Secondo quanto riporta Josep Pedrerol per ‘el chiringuito tv’, la volontà di Haaland pare ormai chiara: la punta vuole trasferirsi al Real Madrid a partire da giugno. I Blancos restano, dunque, in primissima fila per arrivare all’attaccante che tanto bene sta facendo in questa stagione e che a suon di gol ha conquistato le attenzioni dei maggiori club internazionali. Il giornalista sottolinea, inoltre, che se alla fine i tedeschi dovessero davvero cedere il tedesco, Florentino Perez sarebbe il primo a saperlo e avrebbe dunque una via prioritaria per tentare il colpo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato | Juventus avvisata: Zidane stregato dal centrocampista!

Calciomercato, da Haaland a Mbappé: doppio piano per il Real Madrid

Non solo Haaland. A ‘el chiringuito’, infatti, rilanciano in maniera importante anche la candidatura di Kylian Mbappé. Il francese non ha gradito le recenti critiche arrivate dalla Francia e dalla Spagna sono sicuri non rinnoverà con il PSG almeno fino a giugno. Anche lui è da tempo nel mirino del Real Madrid: i Blancos ci credono, a caccia di un doppio colpo che avrebbe assolutamente del clamoroso.

Allo stesso tempo, uno scenario di questo tipo stravolgerebbe totalmente gli scenari in uscita. La posizione di Karim Benzema, infatti, sarebbe sempre più in bilico dopo tanti anni di qualità e successi con la maglia del Real Madrid. E chissà che la candidatura della punta non possa tornare buona anche per la Juventus o le altre big italiane.