Houssem Aouar è tra i calciatori finiti nel mirino della Juventus, chiamata a rafforzare il centrocampo durante la prossima sessione di calciomercato. Attenzione però alla concorrenza che arriva dalla Spagna ma non solo

La Juventus è chiamata a rafforzare il centrocampo. La mediana bianconera è finita nel mirino della critica. Arthur ma soprattutto Rabiot e Ramsey non hanno fornito le prestazioni sperate e migliorare il reparto resta un obbligo. Sono davvero lontani gli anni in cui la Vecchia Signora poteva disporre di Vidal, Pirlo, Pogba e Marchisio. L’estate porterà così la Juventus ad investire per il centrocampo.

Tra i nomi in cima alla lista della spesa di Paratici c’è certamente quello di Manuel Locatelli, che anche ieri, con la maglia della Nazionale, ha dimostrato, ancora una volta, di essere pronto al grande salto dopo l’addio al Milan, e la Juventus è ovviamente in prima fila. Juventus, però, che guarda anche in Francia.

In questi giorni è stato rilanciato con forza il nome di Houssem Aouar. Il centrocampista 1998 piace da tempo: i rapporti con il Lione sono davvero ottimi, così come con l’entourage del calciatore. Per strapparlo ai francesi servono ben 50 milioni di euro. Una cifra non certo bassa ma che i bianconeri potrebbero decidere di investire. L’esborso per la Juventus potrebbe comunque essere inferiore grazie all’inserimento nella trattativa del cartellino di Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Aouar

La Juventus deve comunque fare i conti con un’importante concorrenza. Aouar ha mercato in Inghilterra, con l’Arsenal che durante l’ultima sessione estiva ci ha provato con insistenza, ma attenzione soprattutto al Real Madrid. Zidane, come riporta ‘DefensaCentral’, non lo ha mai perso d’occhio. Il problema resta l’importante valutazione del giocatore: Florentino Perez non avrebbe, infatti, intenzione di spendere 50 milioni di euro per lui.

La Juventus potrebbe mettere a segno il doppio colpo solamente se riuscirà a vendere bene Rabiot, che ha tanto mercato in Inghilterra e Spagna, e Ramsey. Il gallese sembra davvero essere il più vicino all’addio, con diversi club pronti a riportarlo in Premier League.