La Juventus è a caccia di colpi di prestigio che possano risollevare una squadra che con buona probabilità sarà reduce da una stagione senza scudetto per la prima volta dopo nove anni. A dire la verità, la dirigenza bianconera dovrà verosimilmente decidere subito la questione addi pesanti. Da Buffon e Chiellini passando per Paulo Dybala, Alvaro Morata, Aaron Ramsey e ovviamente Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2022, ma potrebbe salutare con un anno di anticipo. In Spagna, però, parlano di un Agnelli addirittura intenzionato a rilanciare con l’arrivo di un altro big dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Agnelli vuole tenere Ronaldo: assalto a Sergio Ramos e non solo

Parliamo ovviamente di Sergio Ramos, attorno al quale da mesi c’è una nube abbastanza addensata di dubbi sul futuro. Un giorno il rinnovo sembra essere a un passo, il giorno seguente lontanissimo. “Vorrei lasciare come penso di meritare, dalla porta principale”, ha detto Ramos tempo fa lasciando intravedere la possibilità di chiudere la carriera al ‘Bernabeu’. Come scrive ‘Don Balon’, però, mentre l’incertezza continua a regnare il forte centrale spagnolo potrebbe accettare un’offerta inaspettata proprio della Juventus.

I bianconeri starebbero facendo il possibile per convincere Ronaldo a rimanere anche dopo il 2022, sfruttando magari l’arrivo del suo ex compagno. La proposta di Agnelli a Ramos sarebbe quella di mantenere l’attuale ingaggio con un contratto di tre anni, fino al 2024. Parleremmo di 36 milioni circa netti, dal momento che ora il suo ingaggio si attesta su quasi 12 milioni. Inoltre, secondo il portale iberico, la Juventus non vorrebbe fermarsi al capitano dei Blancos. Pirlo, infatti, avrebbe dato il via libera alle trattative con giocatori come Marcelo, Asensio e Lucas Vazquez.