Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul futuro di un giocatore di proprietà dei bianconeri ma quest’anno in prestito a un’altra squadra

Torna e riparte, stavolta a titolo definitivo visto che il suo contratto scade a giugno 2022. Parliamo di Douglas Costa, ora in prestito al Bayern Monaco ma di proprietà della Juventus alla quale si appresta a dire addio. I bavaresi non hanno alcuna intenzione di discutere per un eventuale acquisto del suo cartellino, così l’esterno brasiliano ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Nuova sistemazione già trovata, si tratta del Gremio dove è cresciuto ed esploso prima del grande salto in Europa, allo Shakhtar. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Douglas Costa ha detto sì al Gremio

Douglas Costa estaria encaminhando um acerto com o Grêmio. Jogador teria uma reunião com a Juventus para tentar a sua liberação, se conseguir fecharia com o tricolor. Meia estaria “eufórico” com a possibilidade de voltar a vestir a camisa do time de coração.@_vagnermartins_ 🗞 pic.twitter.com/M8bl5vGgo8 — ESPAÇO GREMISTA (@espacogremista_) March 27, 2021

Stando a Vagner Martins, giornalista di Tv Bandeirantes, il classe ’90 ha già raggiunto un accordo col club brasiliano: “Douglas Costa è molto emozionato – le parole di Martins in diretta sul suo canale Youtube – Quello che so è che ha accettato la proposta di Gremio“. Ora il club di Porto Alegre sarà però chiamato a trovare una intesa con la Juve, che di certo non è propensa a regalare il cartellino.