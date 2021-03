Dybala al centro dei rumors di mercato in casa Juventus. Il club bianconero e il Barcellona potrebbero valutare un nuovo scambio tra l’argentino e Dembele

Non solo il futuro di Cristiano Ronaldo. A tenere banco alla Juventus è anche il rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza nel giugno 2022. Situazione delicata quella del numero dieci argentino, con le parti ancora lontane sull’ingaggio del giocatore che attualmente guadagna poco più di 7 milioni di euro netti a stagione. L’incontro con l’agente dell’ex Palermo è slittato a più riprese, con le negoziazioni al momento congelate sul possibile prolungamento della ‘Joya’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, asse col Barcellona: Dybala nello scambio per Dembele

La Juve ovviamente non vorrebbe rischiare di perdere a parametro zero uno dei suoi gioielli, con la dirigenza della Continassa che valuta anche un’eventuale partenza del giocatore in caso di fumata nera sul rinnovo e l’inserimento in un possibile scambio. Tra gli scenari che si potrebbero prefigurare – riporta ‘Tuttosport’ – ci sarebbe anche un nuovo affare sull’asse Torino-Barcellona, replicando l’operazione tra Pjanic e Arthur dell’ultima estate. Ousmane Dembele è in una situazione simile a livello contrattuale con il Barça e da tempi non sospetti è sotto la lente d’ingrandimento del CFO bianconero Paratici. Il nazionale francese piace per la sua duttilità tra trequarti e attacco, con il sodalizio blaugrana che sarebbe costretto a metterlo sul mercato se non dovesse concretizzarsi il prolungamento dell’accordo in scadenza l’anno prossimo.

Le valutazioni dei due giocatori sarebbero abbastanza simili, con Juventus e Barcellona che potrebbero così pensare ad imbastire un nuovo scambio per la prossima estate. I prossimi mesi diranno saranno decisivi sul destino di Dybala e Dembele…