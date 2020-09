Calciomercato Juventus, l’agente di Dybala è a Torino – Ultime CM.IT

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, è arrivato da poco a Torino: per ora non sono in programma summit con la Juventus per il rinnovo dell’argentino

Mentre la Juventus prova a risolvere il caso Edin Dzeko, a Torino è appena arrivato Jorge Antun. L’agente di Dybala è in Italia insieme alla madre dell’attaccante, e il motivo del viaggio, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non è vincolato alla trattativa per il rinnovo dell’argentino. L’agente sbrigherà alcune questioni personali e professionali del giocatore, ma prevede un soggiorno torinese piuttosto lungo, aprendo quindi alla possibilità di un incontro con la Juventus per fare il punto della situazione. Il summit non è ancora stato programmato (il club non era nemmeno a conoscenza del viaggio del rappresentante), ma potrebbe aver luogo nelle prossime settimane, quando la Vecchia Signora avrà risolto le diverse faccende in sospeso del suo calciomercato.

