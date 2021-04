Calciomercato Juventus, ecco perché può saltare il riscatto di Morata

Calciomercato Juventus, nel finale di stagione in bilico anche il destino di Alvaro Morata: ecco la decisione del club

Il mese di marzo ha dato una piega piuttosto negativa alla stagione della Juventus. I bianconeri sono usciti dalla Champions, ancora una volta in maniera prematura, e perdendo in casa con il Benevento hanno probabilmente detto addio al decimo scudetto di fila. Ora, in questo finale di stagione, la squadra di Pirlo deve anzi guardarsi le spalle per non mettere a rischio almeno il piazzamento tra le prime quattro. Futuro in bilico per molti nell’ambiente, con il finale di campionato che servirà per prendere decisioni importanti.

Calciomercato Juventus, futuro Morata: undici gare per la riconferma

In particolare, nelle ultime undici gare di campionato, come scrive ‘Tuttosport’ dovrà guadagnarsi la conferma Alvaro Morata. Lo spagnolo aveva iniziato con il piglio giusto questa stagione, ma ha accusato, nel corso del tempo, qualche passaggio a vuoto di troppo. E così, se fino a un po’ di tempo fa, si era pensato di anticipare il suo riscatto dall’Atletico Madrid versando subito 45 milioni di euro, ora non solo questa ipotesi è decaduta, ma la Juve potrebbe anche decidere di non esercitare l’opzione da 10 milioni per il prolungamento del prestito per un’altra stagione. Passerà tutto dalle prestazioni dell’attaccante nei prossimi due mesi, ma anche dalla qualificazione alla Champions che se venisse mancata sarebbe un autentico disastro per le casse societarie. Morata è chiamato a dare un contributo determinante nel finale di stagione bianconero, se non vuole lasciare nuovamente Torino.