Calciomercato Juventus, sos bilancio: piano da 180 milioni

Calciomercato Juventus, bilancio del club bianconero in grande sofferenza: mosse al risparmio della società, il piano da 180 milioni

Le grandi difficoltà sul campo in questa stagione non sono l’unico problema per la Juventus, che dovrà fare i conti anche, fuori dal campo, con l’allarme derivato dal bilancio. Per i bianconeri, il flop in Champions League pesa doppio: gli introiti di un lungo percorso in Europa avrebbero sicuramente aiutato. Non è stato così e adesso Agnelli e i suoi devono mettere in atto grandi manovre per far respirare le casse. Sperando di condurre in porto almeno il piazzamento Champions in campionato, per evitare quello che sarebbe un disastro totale.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’attacco: “Pirlo dimostri di essere da Juventus” | In tre via

Juventus, nuovo blocco stipendio e plusvalenze: il piano da 180 milioni

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione. La dirigenza avrebbe già chiesto alla squadra un sacrificio simile a quello dello scorso anno, con il congelamento di alcuni stipendi. Nello specifico, si tratterebbe degli emolumenti relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, da pagare nel prossimo esercizio in maniera almeno parziale. Se la squadra accettasse, il bilancio rifiaterebbe di circa 80 milioni di euro. Altri 100 milioni potrebbero arrivare da nuove plusvalenze, o almeno questo è l’obiettivo della Juventus. Una cifra difficile da reperire attraverso cessioni soltanto cash, visto il momento economicamente difficile per tutte le società, anche le più importanti. Dunque, nuovo via a una girandola di scambi, strategia già pianificata in tempi non sospetti, lo scorso anno di questi tempi, da Paratici.

Il futuro di molti bianconeri appare sempre più in bilico. E se è difficile al momento ipotizzare possibili scambi, si può provare a immaginare chi verrà messo sul piatto dal club. Il primo indiziato a partire è Dybala, insieme ai vari Rabiot e Ramsey. Occhio anche al destino di calciatori come Alex Sandro, che potrebbero tornare utili in tale ottica.