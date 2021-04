Juventus-Napoli, disastro Morata | Critiche durissime

In Juventus-Napoli hanno brillato diversi giocatori di Pirlo, mentre Morata ha vissuto una serata storta: critiche pesanti per lo spagnolo

Nel recupero della terza giornata del girone d’andata di Serie A, la Juventus ha avuto la meglio sul Napoli. Una partita fondamentale per lo sorti del campionato e della qualificazione alla prossima Champions League. Fra gli uomini di Andrea Pirlo sono stati in diversi a brillare, a partire da Federico Chiesa fino ad arrivare a Paulo Dybala. Quest’ultimo ha trovato subito la rete dopo essere tornato in campo in seguito ad una lunga assenza. Chi invece è stato protagonista di una serata storta, dove ha sbagliato praticamente ogni palla che ha giocato, è stato Alvaro Morata. I tifosi della Juventus su ‘Twitter’ si sono scagliati contro l’attaccante spagnolo, a cui non sono state risparmiate critiche pesanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

#Morata è un campione e chi dice il contrario ha ragione!#JUVNAP#JuveNapoli — Luca Nicolì (@nicol_luca) April 7, 2021

Senza alcuna ragione l’eventuale riscatto di #morata da parte della Juve, essenzialmente perché è diventato un gran pippone di giocatore — Emanuele Bernini (@geolele) April 7, 2021

E #Morata, dopo un inizio molto oltre le sue possibilità, entro fine stagione si è confermato solito il giocatorino di sempre. Ma non è che avessi dubbi. — Marco Mottura (@_Mdk7_) April 7, 2021